نتنياهو يتوعد بالرد بقوة على منفذي الهجمات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توعد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد بقوة على منفذي الهجمات.

وقال في بيان تلقته " العين الإخباربة": "أرسل أمنيات الشفاء العاجل لجرحى عملية إطلاق النار التي نفذت في مفترق تابواح".



وأضاف: "قوات الأمن تطارد المهاجمين وإنني متأكد بأنها ستلقي القبض عليهم في أسرع وقت".

وتابع: "سنضرب أعداءنا بقوة".

وقد أعلنت مصادر طبية إسرائيلية إصابة 3 إسرائيليين بجروح إثر إطلاق النار عليهم بالقرب من مستوطنة في شمالي الضفة الغربية.

وقالت محطات التلفزة الإسرائيلية إن إثنين من المصابين في حالة حرجة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه لا يدور الحديث عن جنود.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن المنفذين غادروا المنطقة بعد تنفيذ إطلاق النار.

وقال شهود عيان لـ"الأعين الإخبارية" إن الجيش الإسرائيلي أقام العديد من الحواجز على الطرق في محيط مدينة نابلس بحثا عن المنفذين.