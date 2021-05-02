واشنطن تنفي صفقة لتبادل سجناء مع طهران

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نفت الولايات المتحدة الأحد تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية حول إبرام واشنطن صفقة مع طهران لتبادل سجناء في إطار المفاوضات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

وقال كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين لشبكة "سي بي إس" الأميركية "للأسف، هذه المعلومات خاطئة. لا يوجد اتفاق حول إطلاق سراح هؤلاء الأميركيين الأربعة".

وكان تلفزيون عام إيراني قد نقل عن مصدر رسمي أنه "تحت ضغط الكونغرس (...) وفي مواجهة الحاجة العاجلة لتحقيق نتائج في الملف الإيراني، وافق الأميركيون على دفع 7 مليارات دولار وإطلاق سراح أربعة إيرانيين (...) مقابل الإفراج عن أربعة جواسيس أميركيين".

وأضاف كلاين "نعمل بجد لإعادة هؤلاء الأميركيين إلى الوطن. عندما ننجح، من الواضح أننا سنكون سعداء بإعلان الخبر".

تحدّث المفاوضون حول الملف النووي الإيراني السبت عن نتائج متباينة في فيينا، في ختام الجولة الثالثة للمحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015، ودعوا إلى الإسراع لتحقيق ذلك خلال "ثلاثة أسابيع" وفق الطرف الروسي.

بدأت المفاوضات مطلع نيسان/ابريل، ويؤكد المشاركون فيها أن المهمة "معقّدة" والعراقيل كثيرة.

وتهدف "خطة العمل الشاملة المشتركة"، الاسم الرسمي للاتفاق، إلى الحؤول دون تطوير إيران سلاحا نوويا، لكنه بات مهددا منذ سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بلاده منه أحاديا عام 2018 وأعاد فرض عقوبات على طهران.