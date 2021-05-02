شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف صاروخي يستهدف محيط مطار بغداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت وسائل إعلام عراقية إن قصفا صاروخيا استهدف محيط مطار بغداد الدولي.



وأضافت أن صافرات الإنذار دوت في محيط مطار بغداد مشيرة إلى أن منظومة الدفاع الجوي تصدت لأحد الصواريخ.

وتكافح السلطات الأمنية العراقية للسيطرة على مليشيات موالية لإيران تستهدف المؤسسات الحيوية ومصالح أمريكية.

وتنامت هجمات المليشيات في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية في محيط مطار بغداد أوائل العام الماضي.