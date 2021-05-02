الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده أوفت بعهدها لمن فقدوا أحبائهم في هجمات 11 سبتمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده بايدن إن بلاده أوفت بعهدها لمن فقدوا أحبائهم في هجمات 11 سبتمبر.



وتزامن تصريح بايدن مع مرور 10 سنوات على مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وقتل بن لادن في غارة أمريكية في باكستان خلال إدارة الرئيس باراك أوباما الذي كان بايدن نائبا له.

وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته ستواصل رصد وتقويض أي تهديد يأتي من أفغانستان يستهدف أمننا.

وكان بايدن قد اتخذ مؤخرا قرار الانسحاب من أفغانستان لينهي بذلك أطول حرب في تاريخ بلاده بعد 20 عاما من اندلاعها في أعقاب هجمات 11 سبتمبر.

وشدد بايدن على أنه لا تراجع عن التزامنا بمنع أي هجوم آخر يستهدف بلادنا والحفاظ على سلامة شعبنا.

وأضاف أن تنظيم القاعدة في أفغانستان تدهور إلى حد كبير.

والمخاوف من تداعيات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان لا تقتصر على المسؤولين في كابول لكنها تمدت إلى أوساط القادة العسكريين الأمريكيين.