شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعتقل «اليد اليمني» للبغدادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة - أ ف ب

اعتقلت الشرطة التركية في مدينة إسطنبول، قيادياً في تنظيم «داعش» الإرهابي وُصف بأنه «اليد اليمنى» لزعيمه السابق أبو بكر البغدادي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام الأحد.

وأوقفت شرطة إسطنبول الرجل الأفغاني، واسمه الحركي «باسم»، خلال مداهمة مشتركة مع الاستخبارات التركية في منطقة أتاشهير على الجانب الآسيوي من المدينة. وأفادت وسائل إعلام، بأن المعتقل ساعد البغدادي على الاختباء في إدلب.

وأوضحت شبكة «إن تي في»، أن المشتبه به كان على ما يبدو مسؤول «الجناح العسكري» للتنظيم. وذكرت أنه وصل إلى إسطنبول بجواز سفر وبطاقة هوية مزورين، فيما قالت وكالة «دي اتش اي» إنه اُعتقل في 28 أبريل / نيسان الماضي.

وصعّدت تركيا مكافحتها متطرفي تنظيم «داعش» الذين نفذوا هجمات دامية في البلاد، بما في ذلك إطلاق النار الجماعي في ملهى ليلي في إسطنبول عام 2017 خلّف 39 قتيلاً، بينهم 27 أجنبياً. وتنفّذ الشرطة مذاك مداهمات مستمرة لاعتقال مشتبه بهم في أنحاء البلاد.