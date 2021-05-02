شكرا لقرائتكم خبر عن معارك أفغانستان تودي بحياة 100 من مقاتلي «طالبان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول - أ ف ب

أعلن الجيش الأفغاني، الأحد، مقتل 100 من مسلحي «طالبان»، خلال المعارك التي اندلعت مع الحركة في الساعات ال 24 الماضية، في وقت يواصل فيه الجيش الأمريكي سحب قواته.

وجرت المواجهات بين «طالبان» والقوات الحكومية في ولايات عدة، بينها معقل الحركة السابق قندهار، حيث نفذ الجيش الأمريكي «ضربة دقيقة»، بعد تعرض قاعدة له لهجوم مؤخراً. وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، أن 52 من مقاتلي «طالبان» أصيبوا في الاشتباكات، بدون أن تعطي تفاصيل عن وقوع أي خسائر في صفوف القوات الحكومية.

وقال مسؤولون أفغان، إن القوات الأجنبية ستُنقل إلى قاعدة باجرام الأمريكية الأكبر في أفغانستان، قبل أن تغادر إلى بلدانها.

وتصاعدت خلال الأشهر الأخيرة المعارك في أفغانستان، مع تعثر جهود السلام الرامية إلى إنهاء الصراع المستمر هناك منذ 20 عاماً. وبدأ الجيش الأمريكي رسمياً سحب ما تبقى من جنوده البالغ عددهم 2.500 جندي على الأراضي الأفغانية السبت، بناء على أوامر الرئيس جو بايدن الشهر الماضي.