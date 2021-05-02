شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يقتلون 16 جندياً في جنوب غرب النيجر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيامي - (رويترز)

قال مصدران أمنيان الأحد، إن مسلحين مجهولين قتلوا 16 جندياً، وأصابوا ستة آخرين في كمين بجنوب النيجر.

وقع الهجوم على دورية تابعة للجيش بعد ظهر يوم السبت بمنطقة تاهوا بالبلد الواقع بغرب إفريقيا، قرب منطقة قُتل فيها 137 مدنياً في هجمات في مارس/آذار.

وقتلت هذه الجماعات مئات الجنود والمدنيين مُنذ عام 2018 ،عندما بدأت في توسيع نطاق نفوذها بعيداً عن قواعدها في مالي. والآن تخضع مناطق واسعة من مالي والنيجر وبوركينا فاسو لسيطرة هذه الجماعات.