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إيطاليا تسجل 144 وفاة و9148 إصابة جديدة بكورونا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

2 مايو 2021

21:35 مساء

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ميلانو: (رويترز)
قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 144 وفاة متصلة بفيروس ، الأحد، نزولاً من 226 في اليوم السابق، في حين تراجعت الإصابات الجديدة إلى 9148 من 12965.
وسجلت إيطاليا 121,177 وفاة متصلة بكوفيد-19، منذ تفشي الوباء في فبراير/شباط من العام الماضي، وهو ثاني أكبر عدد وفيات في أوروبا، بعد بريطانيا، والسابع على مستوى العالم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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