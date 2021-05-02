إيطاليا تسجل 144 وفاة و9148 إصابة جديدة بكورونا

ميلانو: (رويترز)

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 144 وفاة متصلة بفيروس كورونا، الأحد، نزولاً من 226 في اليوم السابق، في حين تراجعت الإصابات الجديدة إلى 9148 من 12965.

وسجلت إيطاليا 121,177 وفاة متصلة بكوفيد-19، منذ تفشي الوباء في فبراير/شباط من العام الماضي، وهو ثاني أكبر عدد وفيات في أوروبا، بعد بريطانيا، والسابع على مستوى العالم.