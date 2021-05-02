شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات على تراجع وباء كورونا في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرانكفورت - رويترز

قال رئيس اتحاد المستشفيات الألماني، جيرالد جاس، الأحد، إن استقرار أعداد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في ألمانيا يزيد الآمال في عدم زيادة العبء على وحدات العناية المركزة.

ونقلت صحيفة «بيلد»عن جاس قوله: «غالبية المستشفيات في ألمانيا تشهد تراجعاً طفيفاً في أعداد الإصابات لأول مرة».

وأضاف: «نتطلع إلى استقرار أعداد الإصابات الجديدة لنحو أسبوعين حتى نتخلص من القلق بشأن الزيادة الهائلة في عدد المرضى الذين يحتاجون إلى العناية المركزة». ولفت جاس إلى أن الضغط على المستشفيات والعاملين ما زال مرتفعاً للغاية.

وبحسب الصحيفة، يخضع 5019 مريضاً بالفيروس حالياً للعلاج في وحدات الرعاية الفائقة في ألمانيا، انخفاضاً من ذروة بلغت 5106 في 26 أبريل/ نيسان الماضي، وسط الموجة الثالثة من الوباء في البلاد.

وقال مسؤولو الصحة، الخميس، إن استمرار عمليات التطعيم بأعداد قياسية من شأنه أن يساعد في تراجع الإصابات، لكنهم حذروا من أنه من السابق لأوانه الشعور بالارتياح لأن المستشفيات لا تزال مكتظة.