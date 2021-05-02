شكرا لقرائتكم خبر عن هدية رئاسية من السيسي إلى عامل «دليفري» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، عامل توصيل «ديلفري»- كان قابله منذ يومين مصادفة خلال قيادته دراجة نارية، على متنها عائلته- سيارة لتكون مصدر رزق له، وذلك بعد فيديو لقي انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء توجيه الرئيس بمنح شاب بمنطقة شرق القاهرة اسمه إسلام عمر، سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، بعدما أوقفه خلال تفقده بعض الأعمال الإنشائية، ليهنئه وعائلته، بمناسبة شهر رمضان، واستمع إلى أحوالهم المعيشية، وشدد عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان حرصاً على سلامتهم.

وعن تفاصيل لقائه بالرئيس، قال عمر: «كنا رايحين مشوار، وقابلنا الرئيس السيسي، ومش مصدق إن الرئيس قابلني، وسألني عما أتمناه»، موضحاً: «أشكر الرئيس السيسي وبقول له ألف ألف شكر، وربنا يكرمه»، وفق ما نقلته عنه صحف مصرية.

وأبدى الشاب سعادته بحصوله على الهدية الرئاسية، وأكد أنها ستسهل عليه تحمل الظروف المعيشية، مضيفاً: «أنا حتى هذه اللحظة مش مصدق كل اللي بيحصل معايا، من ساعة ما قابلت سيادة الرئيس».

وأضاف عمر: «لم أكن أملك إلا الموتوسيكل الذي أعمل عليه دليفري في أحد المطاعم، والآن تغير الحال وأصبح لدي تاكسي أبيض».

وكان الشاب أشار عقب اللقاء إلى أن الرئيس أهداه هو وزوجته ظرفين بهما مبلغ من المال، في وقت لم يكن معه سوى 35 جنيهاً، تكفي بالكاد بترولاً لدراجته النارية.