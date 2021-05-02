هاميلتون يفوز بسباق البرتغال ويعزز صدارته لبطولة فورمولا 1

فاز البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات بجائزة البرتغال الكبرى، الأحد، ليعزز صدارته لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إلى ثماني نقاط أمام ماكس فرستابن سائق رد بول بعد ثلاثة سباقات.

وعبر فرستابن خط النهاية في المركز الثاني في حلبة ألجارفي، فيما أكمل فالتيري بوتاس سائق مرسيدس منصة التتويج، بعدما انطلق من المقدمة، وحصل على نقطة إضافية جراء تحقيق أسرع لفة. وجاء المكسيكي سيرجيو بيريز زميل فرستابن رابعاً.

ومدد هاميلتون رقمه القياسي بتحقيق الفوز 97 في مسيرته والثاني له هذا الموسم، وكرر نجاحه على الحلبة البرتغالية للموسم الثاني على التوالي.

وقال هاميلتون الذي انطلق من الصف الأول بجوار بوتاس: «كان سباقاً صعباً على الجانبين البدني والذهني والحفاظ على كل شيء تحت السطيرة. الرياح كانت قوية؛ لذا كان من السهل ارتكاب الأخطاء. بدايتي لم تكن جيدة مثل فالتيري، ثم تكرر الأمر عند استئناف السباق، وهو ما لم يكن جيداً. لم أكن سعيداً بذلك».

ونزلت سيارة الأمان إلى الحلبة في اللفة الثانية، بعد اصطدام ثنائي ألفا روميو كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفيناتزي، وتناثر الحطام على الحلبة، واضطر السائقون للعبور خلف سيارة الأمان من منطقة الصيانة.

وعند استئناف السباق انقض فرستابن ليمر من هاميلتون إلى المركز الثاني، لكن السائق البريطاني استعاد مركزه بعد ذلك بخمس لفات.

ونجح هاميلتون في تخطي بوتاس في اللفة 20 من أصل 66 وعبر خط النهاية، متفوقاً بفارق 29.148 ثانية على فرستابن، بعدما فضل السائق الهولندي الخضوع لوقفة صيانة إضافية من أجل استخدام الإطارات اللينة لتحقيق أسرع لفة.

وقال هاميلتون عن التجاوز الحاسم قبل وقفة الصيانة: كان يجب عليّ التحرك قبل تآكل الإطارات، ونجحت في ذلك في المنعطف الأول. بصعوبة لكنه سباق رائع.

وخضع بيريز وبوتاس لوقفتي صيانة قبل النهاية، من أجل المنافسة على تحقيق أسرع لفة.

وبدا أن فرستابن هو من حقق أسرع لفة، لكن تم حذف زمنه بعد تجاوزه حدود الحلبة، وأعلن بول دي ريستا السائق السابق الأمر خلال المؤتمر الصحفي بعد السباق، وكان العزاء الوحيد أنها لم تذهب إلى هاميلتون.

واحتل لاندو نوريس المركز الخامس مع مكلارين وخلفه شارل لوكلير سائق فيراري وثنائي فريق ألباين إستيبان أوكون وفرناندو ألونسو.

وجاء الأسترالي دانييل ريكاردو تاسعاً مع مكلارين، بعدما انطلق من المركز الـ 16، فيما نال بيير جاسلي النقطة الأخيرة لفريق ألفا تاوري.