شكرا لقرائتكم خبر عن موازنات التجارة والصناعة وقطاع الأعمال وهيئة الاستثمار أمام "اقتصادية النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، 4 اجتماعات لها خلال الأسبوع الجارى على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء بواقع اجتماعين فى اليوم، وتعقد اللجنة اجتماعين يوم الثلاثاء لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها.

ومن المقرر أن تنظر اللجنة على مدار الاجتماعين المقرر لهما الثلاثاء مشروعات موازنات (ديوان عام وزارة التجارة والصناعة – جهاز التمثيل التجارى – الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات – الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات – صندوق تنمية الصادرات – الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن – جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية).

وتنظر لجنة الشئون الاقتصادية فى اجتماع لها يوم الأربعاء مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها (ديوان عام الوزارة – مركز معلومات قطاع الأعمال العام)، وتعقد اللجنة اجتماع آخر لها يوم الأربعاء أيضًا لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022 الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.