واشنطن تنفي صحة التقارير بشأن التوصل لاتفاق تبادل سجناء مع طهران

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس صحة التقارير التي أفادت بالتوصل لاتفاق تبادل سجناء بين واشنطن وطهران.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأحد عن برايس قوله إن "التقارير بشأن التوصل لاتفاق تبادل سجناء غير صحيحة"، مضيفا "كما قلنا من قبل، نحن نثير دوما قضايا المواطنين الأمريكيين المحتجزين أو المختفيين في إيران. ولن نتوقف حتى نتمكن من لم شملهم بأسرهم".

وكان التليفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن -نقلا عن مسؤول لم يسمه- بأنه قد تم التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تضمن تبادل سجناء مقابل الإفراج عن 7 مليارات دولار أمريكي من الأموال الإيرانية المجمدة.

ونقل التليفزيون الإيراني أيضا عن هذا المسؤول قوله إنه تم التوصل أيضا لاتفاق مع المملكة المتحدة بدفع 400 مليون جنيه استرليني لإطلاق سراح المرأة البريطانية-الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف المسجونة في إيران بتهمة التجسس.