مقتل العشرات من طالبان في معارك مع القوات الأفغانية



ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية الأحد أن معارك بين القوات الحكومية الأفغانية ومسلحي طالبان أدت إلى مقتل أكثر من 100 مقاتل من طالبان خلال الـ24 ساعة الماضية، في الوقت الذي واصل فيه الجيش الأميركي سحب قواته.وجرت مواجهات بين طالبان والقوات الحكومية في ولايات عدة، بينها معقل طالبان السابق قندهار، حيث نفذ الجيش الأميركي "ضربة دقيقة" أمس السبت مع بدء الانسحاب الرسمي لجنوده.

وقالت الوزارة في بيان إن 52 من مقاتلي طالبان أصيبوا في الاشتباكات، من دون أن تعطي تفاصيل عن وقوع أي خسائر في صفوف القوات الحكومية.

وشهدت الأشهر الأخيرة استمراراً للمعارك في أفغانستان مع تعثر جهود السلام الرامية إلى إنهاء الصراع المستمر هناك منذ 20 عاماً.