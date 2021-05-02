مقتل 3 من «داعش» بقصف جوي في نينوى

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت خلية الإعلام الأمني في قيادة، العمليات المشتركة العراقية اليوم الأحد بأن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية أوقعت ثلاثة قتلى من تنظيم «داعش» الإرهابي في إحدى المناطق التابعة لمحافظة نينوى شمالي بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني ، في بيان صحفي اليوم، إن «طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية ضد ثلاثة من تنظيم داعش الإرهابي بعد متابعة من قبل القوة التكتكية التابعة لخلية الصقور في محافظة نينوى جنوبي مدينة الحضر حيث تم قتلهم بعد محاصرتهم في نفق وتدميره».

وتنفذ القوات العراقية بشكل شبه يومي عمليات عسكرية وأمنية واسعة النطاق في مناطق متفرقة من البلاد لاستهداف تجمعات ومواقع تنظيم «داعش» الإرهابي في البلاد.