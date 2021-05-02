خامنئي في إشارة لظريف: نأسف لتصريحات بعض المسؤولين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - مايو - 2021 6:48 مساءً

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، ، أنه ” يأسف لتصريحات بعض المسؤولين ويستغرب منها”، في إشارة الى التسريب الذي انتشر مؤخرا ويخص وزير الخارجية، محمد جواد ظريف.

وأضاف علي خامنئي: “قال بعض المسؤولين أشياء مؤسفة..وسائل الإعلام المعادية تنشر هذه الكلمات..بعض هذا هو تكرار للكلمات الأمريكية”، لافتا إلى أن “الأمريكيين غير راضين للغاية عن نفوذ إيران في المنطقة، ولذلك كانوا مستائين من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الراحل، قاسم سليماني”.

وأكمل: “لقد هدد الأعداء قاسم سليماني بالقتل، فكان رد سليماني أن العدو يهدده بما يريد”، مؤكدا أن “فيلق القدس هو أكبر قوة فاعلة ومؤثرة في الدبلوماسية في منطقة غرب آسيا”.

وشدد المرشد الإيراني على أنه “لا ينبغي للمسؤولين الإيرانيين ارتكاب أخطاء كبرى”، محذرا من أنه “لا ينبغي إطلاق تصريحات يكررون فيها كلام الأمريكيين، وأن “تصريحات بعض المسؤولين هي تكرار التصريحات العدائية للعدو”.