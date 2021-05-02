حاكم دبي يلتقي ولي عهد أبوظبي ويبحثان عودة الحياة لطبيعتها في الإمارات

محمد الفلاح - الأحد 2 مايو 2021

التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقصر الشاطئ في أبوظبي وبحثا عودة الحياة لطبيعتها في دولة الإمارات والاستعداد للمرحلة المقبلة.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر تويتر :" أثناء لقائي اليوم مع أخي محمد بن زايد بقصر الشاطئ في أبوظبي .. كان موضوعنا الرئيسي تسريع عودة الحياة لطبيعتها في دولة الإمارات ... والاستعداد للمرحلة للقادمة بمجموعة من المشاريع والسياسات التنموية الجديدة.".