قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في نيو أورلينز الأمريكية

وأكدت إدارة شرطة نيو أورلينز في بيان أصدرته اليوم الأحد أنها تلقت قبل منتصف الليل الماضي تقريبا بلاغات عن إطلاق نار على مقربة من الحي الفرنسي المشهور في المدينة.

وأشار البيان إلى أن عناصر الشرطة عثروا في موقع الحادث على خمسة مصابين تم نقلهم إلى المستشفى حيث فارق أحدهم الحياة متأثر بجروحه.



كما كشفت الشرطة لاحقا أن مصابين اثنين آخرين جراء الحادث تمكنا من الوصول إلى المستشفى بوسائل نقل خاصة.