شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي يلتقي ولي عهد أبوظبي ويبحثان عودة الحياة لطبيعتها في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقصر الشاطئ في أبوظبي وبحثا عودة الحياة لطبيعتها في دولة الإمارات والاستعداد للمرحلة المقبلة.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر تويتر :" أثناء لقائي اليوم مع أخي محمد بن زايد بقصر الشاطئ في أبوظبي .. كان موضوعنا الرئيسي تسريع عودة الحياة لطبيعتها في دولة الإمارات ... والاستعداد للمرحلة للقادمة بمجموعة من المشاريع والسياسات التنموية الجديدة.".