شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان عودة الحياة لطبيعتها في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - "الخليج"

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر الشاطئ في أبوظبي، حيث بحثا عودة الحياة لطبيعتها في دولة الإمارات والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على «تويتر»: «أثناء لقائي اليوم مع أخي محمد بن زايد بقصر الشاطئ في أبوظبي .. كان موضوعنا الرئيسي تسريع عودة الحياة لطبيعتها في دولة الإمارات ... والاستعداد للمرحلة للقادمة بمجموعة من المشاريع والسياسات التنموية الجديدة».