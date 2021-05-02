شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يهنئ أقباط مصر بعيد القيامة: المصريون يحتفلون بالأعياد معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنئ النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب إرادة جيل، جموع المصريين بالأعياد التي تعيشها البلاد خلال الفترة الراهنة.

وقال محمد تيسير مطر في كلمة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فسيبوك" :"واحدة من أجمل الطقوس في مصر هي إننا كلنا مسلمين ومسيحيين بنحتفل مع بعض بكل الأعياد الدينية، بنشارك بعض ونتمنى سنة جاية أحسن لينا كلنا".

وأضاف :" النهاردة بنحتفل مع أقباط مصر بعيد القيامة المجيد، وبعد كام يوم هنحتفل تاني مع بعض بعيد الفطر. كل سنة ومصر بخير، بتنوعاتها الدينية والثقافية والاجتماعية اللي بتشكلنا وبتميزنا. كل سنة واحنا عايشين مع بعض في تلاحم وأمان وسلام".