شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ الشعب المصرى بمناسبة عيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشعب المصرى بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيه الله عز وجل أن يعيده على بلادنا بالخير والأمان والاستقرار.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد تقدم بالتهنئة لشعب مصر العظيم بمناسبة احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد، التى تعكس وحدة هذا الوطن وتماسك شعبه.

وأضاف الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:" فقد أثبتت مصر عبر كل العصور أن مسلميها وأقباطها هم نسيج واحد لن يتبدد أبدا ولو كره الحاقدون.. تحيا مصر ويحيا شعبها وجيشها إلى يوم الدين.. كل عام وأنتم بخير".