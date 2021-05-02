الأمم المتحدة تدين الهجوم الانتحاري فى مقاطعة لوجار الافغانية

محمد الفلاح - الأحد 2 مايو 2021

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهجوم الانتحاري الذي وقع امس الاول في بولي علم، عاصمة مقاطعة لوجار شرقي أفغانستان، وتسبب بمقتل وإصابة العديد من المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بمباني مدنية، بما في ذلك مستشفى.



وفي بيان وزعته المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، فجر اليوم، أعرب الأمين العام عن أمله في أن يكون الاحتفال بشهر رمضان المبارك ، وهو وقت التأمل والرحمة ، مناسبة للتفكير في أولئك الذين تأثروا بالنزاع الطويل في البلاد والالتقاء في جهود متجددة نحو السلام.