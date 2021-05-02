مكافحة المتفجرات تعالج 6 عبوات ناسفة في صلاح الدين (صور)

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الأحد، معالجة 6 عبوات ناسفة في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة صلاح الدين يفيد بوجود أجسام غريبة في مدينة تكريت منطقة الفتحة وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث".



وأشارت إلى أنه "بعد الكشف تبين وجود (6) عبوات ناسفة محلية الصنع من مخلفات المجاميع الارهابية تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".