القبض على مسافرة تحمل جواز نرويجي 'مزور' في مطار بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على مسافرة تحمل جواز سفر نرويجي مزور في المطار.

وقال قسم إقامة وجوازات في المطار، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تم القبض على مسافرة كانت تروم السفر عبر الخطوط الجوية العراقية المتوجهة إلى كوبنهاغن - الدنمارك وقد قدمت جواز سفر نرويجي الى ضباط جوازات مطار بغداد الدولي الذين شكوا بها وأرسلوها إلى مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات والذي بدوره أكد بان الجواز النرويجي مزور وغير أصولي".



وأضاف البيان، أنه "أجري اللازم واتخذت الإجراءات القانونية بحقها وتمت إحالتها الى القضاء".

