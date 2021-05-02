انت الان تتابع خبر صحة ذي قار تحصي عدد متلقي لقاح كورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الأحد، عن تلقيح 1964 مواطناً ومنتسباً من الملاكات الصحية في مدن عدة من المحافظة، بلقاح فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.