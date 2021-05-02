مبادرة يمنية لفك حصار الحوثيين المفروض على محافظة تعز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دفع الحصار المفروض على محافظة تعز من قبل مليشيات الحوثيين، أهالي مدينة تعز جنوب اليمن، إلى إعادة فتح أقدم طرق المدينة التي تربط بين محافظة تعز ولحج وعدن.

تعز اليمنية.. ساحة إخوانية لتصفية جنود الجيش على نهج "القاعدة"



فبجهود ذاتية يحاول الأهالي ترميم وإعادة فتح طريق "الرزيقة" التي لها أهمية كبيرة في الإسهام بدفع عجلة التنمية، وأوضح مسؤول الجهات المنفذة للمشروع، عبد الله المحمدي، أنّ تكلفة إعادة تأهيل الطريق تصل إلى 800 مليون ريال، وذلك بعد نحو خمس سنوات من انقطاعها.

