تشاد تتجاوز صدمة وفاة ديبي وترفع حظر التجول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفع المجلس العسكري الحاكم في تشاد، الأحد، حظر التجول المفروض منذ 12 يوماً إثر وفاة الرئيس إدريس ديبي إيتنو.

جاء ذلك في مرسوم صادر عن المتحدث باسم الجيش، وقعه الجنرال برمندو اغونا.



ونص المرسوم على أنه "بعد تقييم الإجراءات التي اتخذها في البداية المجلس العسكري الانتقالي في جميع أنحاء التراب الوطني وتقييم الوضع الأمني تم الأحد رفع حظر التجول الذي فرض في 20 أبريل/نيسان 2021".

ومنذ وفاة إدريس ديبي، أمسك نجله محمّد عملياً بجميع السلطات، أقدم على حلّ الجمعية الوطنية والحكومة وتولى ألقاب رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات العسكرية.

وفي 27 أبريل الماضي، خلّفت تظاهرات مناهضة للمجلس العسكري بدعوة من المعارضة والمجتمع المدني للتنديد ب"انقلاب على المؤسسات" 6 قتلى في نجامينا والجنوب، بحسب السلطات، و9 بحسب تقرير منظمة غير حكومية محلية.

وأوقف أكثر من 650 شخصاً خلال هذه الاحتجاجات المحظورة والتي تعرضت لقمع شديد.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، يتواجه الجيش في معارك مع "جبهة التغيير والوفاق في تشاد" المنتشرة في جنوب ليبيا.

وبحسب السلطات، فقد قتِل إدريس ديبي أثناء زيارته إلى الجبهة، وكان قد أعيد انتخابه لولاية رئاسية جديدة للتو.

والجمعة، أعلن الجيش التشادي قتل "مئات المتمردين" في يومين من المعارك في غرب البلاد.

وكان قد أعلن الشهر الماضي أنه قتل 300 متمرد، كما تمّ القبض على 246 آخرين وإحالتهم إلى النيابة العامة في نجامينا، وفقا للسلطات القضائية.