رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بضغط اوروبي على الكيان الصهيوني لاجراء الانتخابات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاحد الاتحاد الاوروبي بالضغط المستمر على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات التشريعية في مدينة القدس وضمان مشاركة المقدسيين فيها.

وذكر بيان لمكتب رئاسة الوزراء ان اشتية اكد في لقاء مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون بور غسدورف في رام الله ان الانتخابات في الاراضي الفلسطينية لم تلغ وانما أجلت.

واضاف البيان ان اشتية أشاد بموقف الاتحاد الأوروبي الداعم لعقد الانتخابات وانجازها في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن الخميس الماضي تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في ال 22 من مايو الحالي بعد رفض سلطات الاحتلال السماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس بدعوى عدم وجود حكومة إسرائيلية حاليا.