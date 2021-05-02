شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة السعودية تعلن عن تراجع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تراجع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة دون الألف اليوم حيث تم تسجيل 937 إصابة جديدة فيما تم رصد تعافي 1120 حالة، ووفاة 11 حالة.



ووفقاً للإحصاء فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 419.348 حالة، من بينها 9705 حالات نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1351 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 402.664 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6979 حالة وفاة.