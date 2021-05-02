اخبار العالم

وزارة الصحة السعودية تعلن عن تراجع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة تعلن عن تراجع في أعداد الإصابات بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تراجع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة دون الألف اليوم حيث تم تسجيل 937 إصابة جديدة  فيما تم رصد تعافي 1120 حالة، ووفاة 11 حالة.

ووفقاً للإحصاء فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 419.348 حالة، من بينها 9705 حالات نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1351 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 402.664 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6979 حالة وفاة.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا