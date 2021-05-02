شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غدا.. أولى رحلات الخطوط العراقية لإجلاء الدفعة الأولى من العراقيين العالقين في الهند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تبدأ أولى رحلات الخطوط العراقية غدا الإثنين، لإجلاء الدفعة الأولى من العراقيين العالقين في الهند.



أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأحد، عن إجلاء العراقيين من العالقين في الهند، البالغ عددهم ألف شخص من الراغبين بالعودة إلى العراق، عبر رحلات تنطلق الأولى منها غدا.

في بيان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت :"تود سلطة الطيران المدني العراقي أن تبين لمواطنينا العراقيين المتواجدين في الهند بأنه سيتم غداً الإثنين الموافق 2021/5/3 إجلاء الرحلة الأولى للعالقين هناك على متن الخطوط الجوية العراقية".

وأكدت سلطة الطيران المدني، أنه ستكون هناك رحلات أخرى منتظمة لغرض إجلاء العراقيين من العالقين في الهند إلى العراق.

وفي وقت سابق اليوم، كان المتحدث باسم سلطة الطيران المدني العراقي، جهاد ديوان، قد قال في تصريحات صحفية: "حتى الآن نحن ننتظر التعليمات من وزارة الصحة والبيئة، ونحن كسلطة طيران استكملنا كل الإجراءات والموافقات مع سلطة طيران الهند".

ويوم الثلاثاء، أعلنت الخطوط الجوية العراقية تعليق جميع رحلاتها إلى الهند حتى إشعار آخر. وذكر بيان لوزارة النقل العراقية أنه تم تعليق الرحلات الجوية بعد تفشي الجائحة كورونا في الهند بشكل كبير.

وأضافت “نبحث مع شركة الخطوط الجوية العراقية آلية خاصة لاستعادة العراقيين العالقين”.

وعلقت معظم دول العالم رحلاتها الجوية مع الهند والقادمين منها بعد تفجر موجة الوباء فيها وصعودها إلى أرقام مخيفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريحات يوم الأربعاء: "تابعنا تطورات الأوضاع على المستوى الصحي في الهند، وقدر تعلق الأمر بوزارة الخارجية العراقية وبتوجيه من الوزير فؤاد حسين، قامت خلية الأزمة بمركز الوزارة بعقد اجتماع طارئ وعاجل".

وأكد أن سفارة جمهورية العراق في الهند تتلقى المناشدات وهي مستمرة مع الحالات التي تتلقى الاتصالات منها والمواطنين يزورون مقرها، ومقر قنصلية العراق العامة في مومباي.

وتشهد الهند موجة غير مسبوقة من وباء فيروس كورونا، فقد وصل مجمل الإصابات في الهند إلى نحو 18 مليونا.

وخضعت الهند إلى إغلاق وطني صارم العام الماضي لاحتواء تفشي فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع كبير في أحجام التجارة الخارجية.

وأعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم، تسجيل 392 ألفا و488 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 19 مليونا و557 ألفا و457 شخصا.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن البلاد شهدت أيضا 3689 حالة وفاة نتيجة المرض خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 215 ألفا و542 حالة.