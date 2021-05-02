شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات العراقية تفتح تحقيقاً بعد هروب سجناء مجدداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد - أ ف ب

أعلنت السلطات العراقية أن 21 موقوفاً متهمين بقضايا إرهاب ومخدرات، هربوا فجر الأحد من سجن في جنوب العراق، في ظاهرة متكررة تكشف التحديات التي تواجهها القوات الأمنية وسط تفشي الفساد في البلاد.

وتمكنت السلطات من اعتقال عشرة من السجناء الفارين من مركز شرطة قضاء الهلال في محافظة المثنى (300 كلم جنوب بغداد) خلال عملية مطاردة، حسب وزارة الداخلية العراقية. وأفادت الوزارة بأنه تم تشكيل لجنة تحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين، وإحالتهم إلى القضاء.

وباتت هروب سجناء أمراً شائعاً في العراق، وغالباً ما يحدث بالتواطىء مقابل دفع رشاوى للسجانيين، بينما يحصل معتقلون آخرون على مساعدة من فصائل مسلحة أو رجال قبائل يكونون عادة مدججين بأسلحة ثقيلة.

ففي منتصف شهر آذار/مارس، قامت مجموعة مسلحة بتهريب أحد تجار المخدرات كان محاطاً بعدد كبير من عناصر الشرطة أثناء نقله إلى المحكمة في العمارة كبرى مدن محافظة ميسان في جنوب البلاد.

ورصد محافظ المثنى "مكافأة مالية" لمن يلقي القبض على الهاربين، فيما استعانت الشرطة بوجهاء عشائر متعاونة معها، للبحث عن السجناء.

وتعتبر قضية السجون وحالات الهروب المحتملة حساسة في العراق، حيث أدين آلاف العراقيين والأجانب بارتكاب جرائم إرهابية، لا سيما تنظيم "داعش" الإرهابي.

واستطاع تنظيم "داعش" الإرهابي، ومن قبله تنظيم "القاعدة" الإرهابي، تنفيذ عمليات هروب كبرى من السجون العراقية، وتؤكد مصادر أمنية وقضائية أن عدد سجناء وزارة العدل وحدها يفوق حالياً الطاقة القصوى للسجون بمرة ونصف، مشيرةً إلى أن زنزانة بمساحة 20 متراً يفترض أن تتسع لنحو عشرين سجيناً، تضم حالياً نحو خمسين منهم.