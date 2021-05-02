شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يتمسك بالوساطة الرباعية في ملف سد النهضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهد السودان، الأحد، بعدم التنازل عن الوساطة الرباعية في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية منصور بولاد، الأحد، إن بلاده لن تتنازل عن الوساطة الرباعية الممثلة في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في ملف سد النهضة.

وأكد بولاد تمسك السودان بضرورة الاستعانة بوساطة دولية رباعية وتعمل تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، لمساعدة الأطراف الثلاثة، السودان ومصر وإثيوبيا، في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يخاطب مصالح ومخاوف الجميع.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي قد قالت في وقت سابق: إن السودان قدم كافة التنازلات في سبيل إيجاد حل يخاطب مصالح الدول الثلاث في قضية سد النهضة الإثيوبي.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، فقد بحثت المهدي خلال محادثاتها، السبت، مع الرئيس الأوغندي وري موسفيني الموقف السوداني ونتائج مفاوضات سد النهضة الأخيرة.

وسردت المهدي خلال لقائها الرئيس الأوغندي مراحل التفاوض منذ اتفاق إعلان المبادئ والموقف السوداني الإيجابي؛ للوصول إلى اتفاق يفتح الطريق أمام المصالح المشتركة بين دول حوض النيل. وكشفت الوزيرة عن الخطوات التي اتخذها السودان بحثاً عن اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرة إلى أن تعنت إثيوبيا ورفضها؛ يجعلها في خانة المعتدي الذي يستنفد الوقت لإنزال الضرر بالآخرين.