شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يبقى في دائرة المنافسة على مراكز دوري الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبقى لاتسيو نفسه في دائرة المنافسة على مراكز دوري أبطال أوروبا بفوزٍ مثير على ضيفه جنوى 4-3 الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأفلت فريق العاصمة من مفاجأة على الملعب الأولمبي في العاصمة بعدما تقدم 4-1 بعد مرور 56 دقيقة قبل أن يجد نفسه متقدما بفارق هدف واحد فقط في الدقيقة 81.

ورفع فريق المدرب سيموني إنزاجي رصيده إلى 64 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين عن كل من يوفنتوس ونابولي اللذين يلعبان لاحقاً ضد أودينيزي وكالياري توالياً، وثلاث نقاط عن ميلان، علماً أن فريق العاصمة يملك مباراة مؤجلة ما يعد بسباق مثير في الأمتار الأخيرة.

وهذا الفوز الثاني توالياً للاتسيو بعد أن أسقط ضيفه ميلان بثلاثية نظيفة في المرحلة السابقة.

وتقدم لاتسيو عبر الأرجنتيني خواكين كوريا (30) قبل أن يضاعف هدّافه تشيرو ايموبيلي (43 من ركلة جزاء) النتيجة، فيما سجل المونتينيجري آدم ماروسيتس هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه مقلصاً الفارق للضيوف، إلا أن الإسباني لويس البرتو (48) وكوريا (56) منحا لاتسيو تقدماً مريحاً 4-1.

ولكن مع تسجيل جانلوكا سكاماكا (80 من ركلة جزاء) والأوزبكستاني إلدور شومورودوف (81) هدفين في غضون دقيقة، ظنّ لاتسيو أنه قد يفرّط في النقاط الثلاث، إلا أنه حافظ على تقدمه حاصداً فوزاً غالياً.

وتجمّد رصيد جنوى عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر.