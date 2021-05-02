شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جامع الشيخ زايد يوزّع 15 ألف وجبة إفطار يومياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

دأب مركز جامع الشيخ زايد الكبير، بالتعاون من نادي ضباط القوات المسلحة - الشريك الاستراتيجي للمركز - على توزيع 15 ألف وجبة إفطار يومياً طوال شهر رمضان الفضيل، للمستفيدين في عدد من الشركات بالمدن العمالية في مناطق مختلفة بإمارة أبوظبي، مجسداً قيم الخير التي غرسها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والرسالة التي يقدم المركز بها للعالم الصورة الإنسانية لسماحة الدين الإسلامي الحنيف الذي لا يفرق بين البشر في الرحمة والإنسانية.

ويأتي توزيع الوجبات، الإفطار ضمن تلك القيم، حيث تعدّ وفق أعلى معايير الصحة والسلامة الغذائية، وتوزّع بالتنسيق المباشر مع المناطق الاقتصادية المتخصصة «زونزكورب»، رفداً للجهود الإنسانية للقيادة الرشيدة والمؤسسات الخيرية الهادفة للتقليل من الآثار الناتجة عن جائحة «كوفيد-19».

وقالت شيخة الكعبي، الرئيسة التنفيذية للنادي: تجسد المبادرة صور التعاون الإنساني لتعزيز التقارب وإثراء قيم التعايش والتسامح في الدولة، بإعداد وجبات الإفطار طوال الشهر المبارك، وتقديمها بالتعاون والتنسيق المباشر مع مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في عدد من المدن العمالية. وتأتي إحياءً لقيم الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، وعرفاناً بدوره في مسيرة العطاء الإنساني التي تجاوزت حدود الدولة، لتعم العالم أجمع.

ويقدم النادي رمضان الجاري، 15 ألف وجبة إفطار يومياً، حيث يضم فريق المبادرة 90 طباخاً و145 عاملاً، يعملون على مدار الساعة، لإعداد الوجبات التي تقدم في اليوم نفسه، وتحضير الوجبات التي ستقدم في اليوم الذي يليه.

كما قالت أمل بامطرف، مديرة إدارة التواصل الحضاري في المركز «هذه المبادرات تعزز التقارب الإنساني من مختلف الثقافات والفئات، وليست سوى انعكاس لما أرسى جذوره الوالد المؤسس في مجتمع دولة الإمارات، من مفاهيم الخير والعمل الإنساني الذي لايميز بين ثقافة وأخرى».