شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أولمبيا دوكاكيس الفائزة بجائزة أوسكار عن 89 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجليس - أ ف ب

توفيت السبت الممثلة أولمبيا دوكاكيس الحائزة جائزة أوسكار لدورها كوالدة متسلّطة في الفيلم الرومانسي الكوميدي "مونستراك" عن 89 عاماً.

وأكد شقيقها أبولو على فيسبوك وفاة الممثلة المسرحية المخضرمة التي لمع اسمها في عالم صناعة الأفلام في وقت متأخر من مسيرتها.

وكتب أبولو: "توفيت شقيقتي العزيزة أولمبيا دوكاكيس صباح اليوم في مدينة نيويورك بعد تدهور صحتها على مدى شهور عدة، رحلت بسلام لتنضم إلى (زوجها) لويس"، ولم يتضح سبب وفاتها.

ونالت دوكاكيس جائزة أوسكار كأفضل ممثلة في دور مساعد عن فيلم "مونستراك" (1987) الذي جسدت فيه شخصية والدة صعبة المراس لأرملة شابة أدت المغنية شير دورها، كما رشّحت دوكاكيس لجائزتي "غولدن غلوب" و"بافتا" عن الدور ذاته.

وقالت دوكاكيس لصحيفة "لوس أنجليس تايمز" عام 1991: "أستمتع عندما يمر الناس من أمامي في الشارع ويصرخون بعبارات من أفلامي. عندما يستعينون بعبارات من (مونستراك)،كأن يقولو: (حياتك وصلت إلى الحضيض)، إنه أمر مضحك حقاً".

ولاقى دورها كشخصية ثرثارة في صالون لتصفيف الشعر في لويزيانا في فيلم "ستيل مانولياز" (1989) إشادات واسعة.

وبحلول العام 1988، اتسعت شهرة دوكاكيس في الولايات المتحدة بفضل الأوسكار، أيضاً بعد ترشيح الحزب الديمقراطي لقريبها مايكل دوكاكيس لخوض الانتخابات الرئاسية.

وعلى الرغم من خسارة مايكل دوكاكيس الانتخابات لصالح جورج بوش الأب، إلا أنه وأولمبيا واصلا نشاطهما في الحياة السياسية.