عمار النعيمي: شباب الإمارات يشيدون صروح المجد

عجمان: ”الخليج 365”

أكد سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن بلادنا تنعم بقيادة حكيمة تؤمن بدور الشباب وأهميته في المجتمع، وتسعى إلى تمكينه من القيام بهذا الدور. وتميزت قيادتنا بالحرص الشديد على العناية والاهتمام بشؤون الشباب والعمل المخلص الجاد لتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم بتوفير بيئة تتيح لهم الابتكار والإبداع والمشاركة في التنمية الشاملة التي تنتظم في كل ربوع الوطن.

وقال: إن الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تؤكد دائماً أن الشباب هم الرهان الحقيقي في تحقيق أي تقدم ننشده أو مستقبل نتطلع إليه.

وأضاف سموّه، بمناسبة تشكيل مجلس شباب إمارة عجمان، أن شباب الإمارات اطلعوا بدور متعاظم في كل الساحات، وعلى كل الصعد، يبنون دولة الإمارات ويشيدون صروح المجد، وقد ظلوا دائماً على قدر المسؤولية، فلم يخيبوا ظن القيادة ولا آمال الوطن، وقد كان لهم نصيب مقدر في استمرارية العطاء والمحافظة على الإنجازات.

وقال إن شبابنا يعون تماماً أن ما تحقق في دولتنا جاء نتيجة تضحيات كبيرة قدمها جيل الآباء المؤسسين، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ووفاء لهم يجب المحافظة على إرثهم والسير على نهجهم، حتى يحقق هذا الوطن كل غاياته، ويبلغ أقصى طموحاته وغالي أمانيه.

وعبّر سموّه عن تفاؤله بالدورة الجديد لمجلس شباب عجمان، بعد النجاح الذي حققته الدورات السابقة التي أصبحت منصات شبابية حوارية تتفجر فيها طاقات الشباب وأفكارهم ومبادراتهم وتطلعاتهم، لتعزيز مواهبهم وتوظيف مهاراتهم وصقل خبراتهم في مختلف المجلات. مؤكداً أن حكومة عجمان لن تدخر جهداً في سبيل تمكين الشباب للقيام بدورهم تجاه بلادهم ومجتمعهم، وحمل راية الإمارات ومواصلة الإنجازات في الخمسين عاماً القادمة.

فيما قالت شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب «تعمل الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة لزيادة مساهمة الشباب في مسيرة التنمية الشاملة في كل الإمارات، بمنحهم الفرصة لإثبات جدارتهم ورفد العمل الوطني بأفكارهم وجهودهم وطاقاتهم الكبيرة.

ويمثل تشكيل مجلس شباب إمارة عجمان، خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف، حيث نؤمن بقدرتهم على إضافة جهود نوعية في منظومة العمل الشبابي في الدولة، بفضل دعم صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان للشباب، ومتابعة سموّ الشيخ عمار بن حميد، وجميع الجهات المعنية».

وأضافت «نتطلع في المرحلة المقبلة، إلى نموذج عمل شبابي جديد في عجمان، عبر جهود الأعضاء الجدد، الذين تقع عليهم مسؤولية كبيرة في نقل أفكار كل شباب الإمارة، إلى مراكز اتخاذ القرار. كما نتطلع إلى مشاركات متميزة من شباب الإمارة، في كل الفعاليات والأنشطة والمبادرات التي نطلقها في الهيئة الاتحادية للشباب، للمضي قدماً في تمكين الشباب وتفعيل دورهم في المجتمع».

ويضم المجلس في دروته الخامسة، مجموعة من ذوي الكفاءة، وهم: غاية الهرمودي، ومروة صالح، ومحمد الشامسي، وخولة الرئيسي. إلى جانب حميد الحوطي، وبشرى أمير، وأماني المطروشي.

وجرى اختيار الأعضاء، بناءً على نتائج تقييم جماعي للمترشحين، اشتملت على مجموعة اختبارات كتابية، ومقابلات شخصية مباشرة، لمعرفة قدرتهم على المساهمة الفاعلة في تعزيز نموذج العمل مع الشباب في دولة الإمارات، والتعرف إلى أفكارهم الإبداعية، لتطوير المجالس الشبابية، وتعزيز دورها بخدمة الشباب.

وأشاد سعادة د. سعيد المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، باهتمام قيادات الدولة، في تهيئة جيل من الشباب قادرين على حمل الراية، والسير بها نحو ميادين وآفاق متجددة بأفكارهم النيّرة وطموحاتهم الكبيرة. ونشهد في كل تشكيل جديد لمجالس الشباب، كوكبة متميزة من المتحمسين لخدمة وطنهم ومجتمعهم. نتمنى لهم جميعاً التوفيق في مهامهم القادمة، ونتطلّع لنجد بصماتهم في مختلف المجالات«.

وقال سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب»الشباب أغلى ثروات الوطن، وبتمكينهم يسير الوطن نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، ليكونوا مستعدين لقيادة مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز تنافسية الدولة في كل المجالات، وضمان استمرار مسيرة التنمية الشاملة لتحقيق مئوية الإمارات وكل الأهداف الاستراتيجية التي تضمن ريادة الدولة على كل المستويات".