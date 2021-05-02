صور.. محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال تطوير الطريق الدائري الجديد بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، لمتابعة نسب التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وتفقد المحافظ خلال الجولة مواقع العمل بتطوير الطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ.

وقال المحافظ إنه جاريِ تطوير الطريق بالمدينة، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون المدينة مقصد سياحي متجددة للسائحين الوافدين عليها.

وأوضح المحافظ أن أعمال تطوير الطريق تتضمن، إنشاء 5 حارات مرورية يمين، و5 حارات مرورية يسار، ومشاية على الجانبين للمشاة والدراجات، وحارة تهدئة وعدد 6 كباري منهم 4 "لوب U.T دوران للخلف".

وأشار المحافظ إلى أنه يجري تطوير الطريق بداية الدائري محطة وقود التعاون بمدخل المدينة، وحتى ميدان قسم ثان شرم الشيخ نبق، بطول 21 كيلو متر، حسب تصميم الطريق ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بشرم الشيخ في مجال الطرق والكباري.