خادم الحرمين يدعو سلطان عمان لزيارة المملكة

فيما حمّل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان تحيات وتقدير جلالة سلطان عمان إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة المملكة في سلطنة عُمان سعيد المالكي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.
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