ليبيا.. تسجيل 363 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة وشفاء 525 شخصًا خلال 24 ساعة

محمد الفلاح - الأحد 2 مايو 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأحد، تسجيل 363 إصابة جديدة بكورونا، و10 حالات وفاة، وشفاء 525 شخصًا، خلال 24 ساعة.



أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأحد، تسجيل 363 إصابة جديدة بكورونا، و10 وفيات، و525 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 223 إصابة و410 حالات شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 177 ألفاً و871 شخصاً، بينهم 11 ألفاً و116 حالة نشطة، ووفاة 3039 شخصاً.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن السلالة المتحورة تتميرز بسرعة الانتشار، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.