"محمد بن راشد للأعمال الخيرية" تتبرع بـ"دعم إضافي" لـ"100 مليون وجبة"

محمد الفلاح - الأحد 2 مايو 2021

تبرعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بمبلغ 10 ملايين درهم إضافية دعماً لحملة "100 مليون وجبة".



وتعد حملة "100 مليون وجبة" الأكبر من نوعها في المنطقة والتي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لإطعام الطعام في شهر رمضان للمحتاجين والأسر المتعففة والمجتمعات الأقل دخلاً في 4 قارات.

ويضاف التبرع الجديد من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم إلى تبرعها السابق الذي قدمته لحملة "100 مليون وجبة" بمبلغ 20 مليون درهم عند إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إطلاق حملة "100 مليون وجبة" قبل يومين من شهر رمضان المبارك بهدف توفير الدعم الغذائي للمحتاجين من الأفراد والأسر المتعففة.

وبذلك تصبح مساهمتها الإجمالية 30 مليون درهم تعادل توفير 30 مليون وجبة طعام في 30 دولة تشملها الحملة، بالنظر إلى أن درهماً واحداً يمكنه تأمين المكونات الأساسية لوجبة غذائية في المجتمعات الأقل دخلاً ذات القدرة الشرائية المتدنية وتكاليف المعيشة المنخفضة.

وتتعاون مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في تنفيذ "حملة 100 مليون وجبة"، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مع كلٍ من برنامج الأغذية العالمي والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام وجمعيات ومنظمات إنسانية وخيرية محلية ودولية في الدول الثلاثين التي تشملها الحملة التي ترسخ قيم التضامن الإنساني ومد يد العون والمساندة للمحتاجين دون تمييز بين عرق أو دين أو منطقة جغرافية.

وكانت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية قد أعلنت عقب انطلاق حملة "100 مليون وجبة" عن توسيع نطاق عمليات الحملة من 20 دولة في قارتي آسيا وأفريقيا إلى 30 دولة، وذلك بإضافة 10 دول جديدة منها دول في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وتعهدت المؤسسة بتمويل وتنفيذ عمليات الدعم الغذائي في الدول العشر الإضافية، لتصبح مساهمةً في تمويل جهود حملة "100 مليون وجبة" في 30 دولة، مع تنفيذ عمليات توزيع الطرود الغذائية على الأرض في 17 دولة منها في الوقت نفسه.