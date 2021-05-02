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روسيا تشهد انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات بـ"كورونا"

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 2 مايو 2021

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في روسيا انخفاضا ملحوظا لكلا المؤشرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي - عن تسجيل 8697 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها أربعة ملايين و823 ألفا و255 اصابة.

 

وتم تسجيل 342 حالة وفاة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 110 آلاف 862 حالة وفاة، وتماثل 7339 شخصا للشفاء ليرتفع مجموع عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و443 ألفا 922 حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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