شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار وحريق ضخم بمصنع كيماويات في إيران (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

شهدت مدينة قم الإيرانية، اليوم الأحد، حريقا ضخما اندلع في مصنع للكيماويات، فيما لم تتضح أسبابه حتى الآن.

وبعد ساعات من اندلاعه، أعلن متحدث باسم منظمة إطفاء الحرائق بمحافظة قم حميد كريمي إخماد الحريق الهائل دون وقوع خسائر بشرية.

وقال المتحدث، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية (فارس)، إن النيران “اندلعت النيران في سيارتي إطفاء بسبب وقوع انفجارات كبيرة”، مضيفا أن “اثنين من رجال الإطفاء أصيبا بجروح خطيرة”.

وأوضح أنه نظرا لحجم الحرائق والانفجارات، تم إخلاء قسم من المصانع في المنطقة الصناعية، وتابع: “حاليا تم إطفاء الحريق ولم يسمح بانتشار النيران إلى الخزانات الأخرى، والتي لو اشتعلت النيران فيها لكنا قد شهدنا حادثا واسع النطاق في المنطقة الصناعية”.

وأشار إلى إرسال 20 آلية و 150 إطفائياً إلى الموقع بسبب انتشار الحريق وحدوث انفجارات متتالية.