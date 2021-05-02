كتلة برلمانية تطالب بالتحقيق مع الغانمي بشأن هروب سجناء المثنى

وقال النائب عن الكتلة جواد الموسوي في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "كتلته تطالب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتشكيل مجلس تحقيقي لتقصي الحقائق بحق وزير الداخلية عثمان الغانمي لتحقق من أسباب هروب السجناء من مركز الهلال في محافظة المثنى لتحديد المقصرين ومعاقبتهم".وكان مصدر أمني، قد أفاد اليوم الأحد، بهروب أكثر من 20 سجيناً من سجن الهلال في محافظة المثنى.

وكان محافظ المثنى أحمد منفي جودة، قد أعلن إلقاء القبض على 10 من السجناء الهاربين من سجن قضاء الهلال، مؤكداً استنفار القوات الأمنية لإلقاء القبض على جميع الهاربين.

