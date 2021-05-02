مع تضمين الزيادة.. الرافدين يعلن توزيع رواتب الحشد الشعبي

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، عن توزيع رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي بعد تضمين الزيادة فيها.

وقال المصرف في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "تم رفع رواتب الحشد الشعبي وبإمكان المنتسبين استلام رواتبهم من شبكة فروع المصرف المنتشرة ببغداد والمحافظات او منافذ الصرف الخاصة وذلك بعد إرسال الرسائل النصية التي تخطرهم بصرف الراتب".



وكانت هيئة الحشد الشعبي قد أعلنت عن إضافة زيادة على رواتب منتسبيها.

