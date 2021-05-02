انت الان تتابع خبر اعتقال شخص حاول إضرام النار بمستشفى في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مدير دائرة صحة بغداد/ الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الأحد، اعتقال شخص حاول إضرام النار في مأخذ الأوكسجين المركزي في بغداد.