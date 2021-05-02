انت الان تتابع خبر اعتقال شخص حاول إضرام النار بمستشفى في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن مدير دائرة صحة بغداد/ الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الأحد، اعتقال شخص حاول إضرام النار في مأخذ الأوكسجين المركزي في بغداد.
وقال الحجامي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "تم مسك شخص حاول إضرام النار في مأخذ الأوكسجين المركزي في مستشفى دار السلام- قاعة الشهيدة الصيدلانية سهير شاكر، المخصص لمعالجة مرضى كورونا وتم إخماد اللهب مباشرة من قبل المنتسبين وتم تسليم الجاني للاستخبارات".
وكرر الحجامي، التأكيد على "كافة المنتسبين باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر والبقاء متيقظين طوال الوقت".
وكرر الحجامي، التأكيد على "كافة المنتسبين باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر والبقاء متيقظين طوال الوقت".