روسيا تشهد انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات بـ"كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في روسيا انخفاضا ملحوظا لكلا المؤشرين خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي - عن تسجيل 8697 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها أربعة ملايين و823 ألفا و255 اصابة.

وتم تسجيل 342 حالة وفاة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 110 آلاف 862 حالة وفاة، وتماثل 7339 شخصا للشفاء ليرتفع مجموع عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و443 ألفا 922 حالة.