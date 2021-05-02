شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان ترسل أول دفعة من المساعدات الطبية إلى الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تايبه - رويترز

قالت وزارة الخارجية التايوانية إن الدفعة الأولى من مساعدات تايوان للهند من أجل دعمها في مكافحة زيادة متصاعدة في إصابات كوفيد-19 غادرت إلى نيودلهي الأحد، وتتألف من 150 مكثفاً للأكسجين و500 أسطوانة أكسجين.

وتسارع دول من جميع أنحاء العالم لمساعدة الهند في تخفيف الأزمة، وسجلت الهند أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 للمرة الأولى يوم السبت مع تصديها لموجة ثانية مدمرة.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية إن شحنة المساعدات غادرت على متن طائرة شحن تابعة لتشاينا إيرلاينز صباح الأحد، وسيستلمها الصليب الأحمر الهندي.

وعلى الرغم من أن الهند، مثل معظم الدول، ليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان التي تطالب الصين بالسيادة عليها، فقد حدث تقارب بين الدولتين في السنوات الأخيرة بفضل عدائهما المشترك لبكين.