شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإسبانية تضبط عصابة حاولت إدخال 7 أطنان من المخدرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - رويترز

قالت الشرطة الإسبانية الأحد إنها اعترضت سبيل عصابة كانت تحاول تهريب سبعة أطنان من مخدر الحشيش لداخل البلاد في أكبر ضبطية مخدرات هناك هذا العام.

واعتقلت السلطات ثلاثة من أفراد العصابة بعد أن أوقفت دوريتان في منتصف الشهر الماضي قارباً للقطر في البحر قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا، وعثرت فيه على 200 طرد حشيش.

وأشارت الشرطة الإسبانية إلى أن السلطات في البلاد، وكذلك شرطة هولندا وفرنسا، كانت تحقق في أمر عصابة المخدرات منذ مارس/آذار 2020 بعد تهريب كميات كبيرة من الحشيش في عدة دول.

وقال الحرس المدني في بيان: "هذه واحدة من أكبر العمليات في مواجهة (عصابات) المخدرات هذا العام، حيث ضُبط أكثر من سبعة أطنان من الحشيش بما يقلل أنشطة المنظمات الإجرامية التي تعمل انطلاقاً من جبل طارق".