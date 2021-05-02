شكرا لقرائتكم خبر عن «بيت الخير» تكرّم رعاة مشروع «إفطار صائم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كرّمت جمعية «بيت الخير» في يوم زايد للعمل الإنساني، الرعاة والشركاء المساهمين في دعم مشروع «إفطار صائم» في منطقة جبل علي الصناعية، حيث قدّمت شهادات الشكر لشركائها، ووزعت نحو 33 ألف وجبة إفطار على العمال في مختلف إمارات الدولة. وما يزيد على ألف حقيبة صحية على العمال القاطنين في جبل علي.

وسلم عابدين العوضي، المدير العام، شهادات التكريم لرعاة المشروع، بحضور محمد مصبّح ضاحي، مدير إدارة المؤسسات الخيرية، بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، ود. عبد الله لشكري، المنسق العام للجنة.

وتوجه العوضي بالشكر لمبادرة الرعاة بدعم «إفطار صائم»، مثنياً على تعاونهم الدائم مع الجمعية، وحرصهم على دعم محدودي الدخل في الشهر الفضيل. مشيداً بجهودهم التي ساهمت بإنجاح المشروع الذي يتوقع أن يصل توزيعه حتى نهاية رمضان إلى مليون وجبة، بدأت بـ 29 ألف وجبة يومياً وارتفعت إلى 31 ألفاً يومياً، وذلك بالتعاون مع 55 مطعماً ومطبخاً، وفق شروط الصحة والسلامة.

وأشاد العوضي بالمعاني والقيم التي يرمز إليها «يوم زايد للعمل الإنساني»، منوهاً بتزامن هذه المناسبة المهمة هذا العام مع اليوم العالمي للعمال، وقال: «على خطى زايد الخير درجنا أن نلتقي كل عام لنؤكد التزامنا بروح التكافل والعطاء، ونكرم شركاء العطاء».